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Калягин лично поручился за Серебренникова

Происшествия
22 августа, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Председатель Союза театральных деятелей направил соответствующее письмо в Следственный комитет и Басманный суд

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Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин написал личное поручительство за Кирилла Серебренникова, направив его в Следственный комитет РФ и Басманный суд. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СТД.

"Данные о личности Кирилла Семеновича и мой личное знакомство с ним позволяют мне ручаться за то, что Серебренников К. С. не скроется от следствия, будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и суда, и не препятствовать производству по уголовному делу", - написал Калягин (текст поручительства есть в распоряжении ТАСС).

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По словам председателя СТД, Серебренников "всегда отличался порядочностью, честностью, добросовестностью, позволившим ему наравне с профессиональными качествами достичь высокого и уважаемого положения, как в театральной, так и общественной среде".

Калягин напомнил, что режиссер "один из немногих, кто в этом году стал лауреатом премии "Новая театральная реальность", которая вручается при участии Союза театров Европы". Он добавил, что за кандидатуру Серебренникова "проголосовали почти единогласно, хотя такую премию с первого раза обычно никто не получает".

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