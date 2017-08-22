Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный по подозрению в организации мошенничества на 68 млн рублей, не признает вину.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Серебренников отвергает все обвинения", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями следствия и адвоката Серебренникова ТАСС пока не располагает.

Сейчас в СК проходит допрос Серебренникова. Режиссер обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" .