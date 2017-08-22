Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублей

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный по подозрению в организации мошенничества на 68 млн рублей, не признает вину.
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Серебренников отвергает все обвинения", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями следствия и адвоката Серебренникова ТАСС пока не располагает.
Сейчас в СК проходит допрос Серебренникова. Режиссер обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" .