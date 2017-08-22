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Останки моряков с эсминца ВМС США обнаружили в поврежденных отсеках

Происшествия
22 августа, 15:32 UTC+3 ТАСС

Малайзийская сторона сообщила, что ее ВМС также обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат американскому моряку

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ТАСС, 22 августа. Останки американских моряков, пропавших без вести после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC, обнаружены в поврежденных отсеках американского корабля.

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Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Сингапуре командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.

"Водолазы смогли обнаружить некоторые останки в закрытых отсеках во время поисков сегодня", - сказал он. Кроме того, по словам Свифта, малайзийская сторона также сообщила, что ее ВМС удалось обнаружить некоторые останки, предположительно, американского моряка. "Сейчас они работают над тем, чтобы идентифицировать их", - добавил он.

В свою очередь власти Сингапура в 20 раз расширили зону поисков американских моряков. Об этом говорится в заявлении национального управления по судоходству и портам.

"На сегодняшний день район поисков увеличен до 2,6 тыс. кв. км, представители Сингапура и США проводят операцию в центральной части, Военно-морские силы Индонезии - на юге, а Малайзии - на севере", - отмечается в сообщении. Кроме того, во вторник к операции присоединились представители Австралии.

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Эсминец ВМС США John S. McCain и танкер Alnic MC. Досье

Как отмечает издание The Straits Times, первоначально поиски велись в районе площадью около 128 кв. км.

В понедельник в районе Малаккского пролива к востоку от Сингапура эсминец ВМС США DDG-56 John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC, шедшим под либерийским флагом. 10 американских моряков числятся пропавшими без вести, еще пятеро пострадали. После столкновения американский корабль, несмотря на сильные повреждения корпуса в районе кормы и несколько затопленных отсеков, прибыл на сингапурскую военно-морскую базу Чанги.

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