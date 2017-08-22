Степной пожар под Волгоградом угрожает поселку

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Степной пожар в Михайловском районе Волгоградской области угрожает распространиться на поселок Курин, сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС по региону Дмитрий Доценков.

"В 12:44 мск поступила информация о степном пожаре в Михайловском районе. В районе хутора Курин горит трава, площадь пожара уточняется, есть угроза населенному пункту",- сказал Доценков.

На месте возгорания работают пожарные.