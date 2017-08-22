Прокуратура попросила продлить арест экс-губернатора Белых на полгода

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура попросила продлить срок содержания под стражей обвиняемого во взятках экс-губернатора Кировской области Никите Белых на полгода, сообщил журналистам адвокат обвиняемого Дмитрий Кудряшов.
"Прокуратура заявила ходатайство о продлении ареста Белых на шесть месяцев", - сказал он.
Во вторник в Пресненском суде проходит предварительное слушание по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и которому вменяется получение лично и через посредников взятки в общей сумме €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестиционных проектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.
Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. Ранее Мосгорсуд продлил экс-губернатору срок ареста до 24 сентября.