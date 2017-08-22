Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура попросила продлить арест экс-губернатора Белых на полгода

Происшествия
22 августа, 16:03 дата обновления: 22 августа, 16:11 UTC+3

Ранее Мосгорсуд продлил Никите Белых срок ареста до 24 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура попросила продлить срок содержания под стражей обвиняемого во взятках экс-губернатора Кировской области Никите Белых на полгода, сообщил журналистам адвокат обвиняемого Дмитрий Кудряшов.

Смотрите также
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых (справа)

Уголовное дело в отношении Никиты Белых. Досье

"Прокуратура заявила ходатайство о продлении ареста Белых на шесть месяцев", - сказал он.

Во вторник в Пресненском суде проходит предварительное слушание по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и которому вменяется получение лично и через посредников взятки в общей сумме €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестиционных проектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. Ранее Мосгорсуд продлил экс-губернатору срок ареста до 24 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Никиты Белых
Страны
Россия
Персоны
Белых, Никита Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
4
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
7
Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама