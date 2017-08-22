Киносоюз РФ выразил протест против задержания Серебренникова

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киносоюз РФ во вторник выразил решительный протест против задержания режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в заявлении Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюза), размещенном на официальном сайте организации.
Ранее СК РФ сообщил о задержании руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".
"Эти действия наносят удар по культуре как основе общественных отношений в государстве, - отмечено в заявлении Киносоюза. - Этими действиями, совершенными в добавок с особой демонстративностью, отменяется хрупкий баланс общественного договора интеллигенции и власти".
Под заявлением подписались председатель Киносоюза Алексей Попогребский, его заместитель Виталий Манский, а также Марина Разбежкина, Владимир и Александр Котт, Евгений Гинделис, Олег Березин.