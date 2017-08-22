Помогают всем миром: в Ростове-на-Дону ликвидируют последствия пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Пожарным потребовалось чуть более суток, чтобы полностью ликвидировать крупное возгорание в исторической части Ростова-на-Дону. В результате пожара сгорело около сотни жилых построек, включая многоквартирные дома.

Жертвой ЧП стал один человек, за помощью к медикам обратились 58. По последним данным, пострадавшими считаются более 400 человек, они подсчитывают ущерб, а власти приступили к выплате компенсаций. Кроме того, в городе организован сбор помощи для погорельцев.

Сгорело 120 домов, отстояли - 500

Крупный пожар в исторической части донской столицы вспыхнул накануне днем: сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12:52 мск понедельника, и лишь спустя сутки, в 13:21 мск вторника, спасатели объявили о полной ликвидации огня.

В МЧС рассказывают, что к моменту прибытия первого пожарного расчета, огнем было полностью охвачено лишь одно строение на площади 600 квадратных метров. Из-за сильного ветра развитие пожара было молниеносным: за несколько минут площадь увеличилась до 2, потом до 5 тыс. кв. метров, а затем и до 10 тыс. кв. метров.

"Порывы ветра до 15 метров в секунду стремительно распространили пламя по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма, ветер перебрасывал пожар с крыши на крышу", - рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

Помимо ветра, затрудняла работу пожарных 30-градусная жара. Многие огнеборцы из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали бороться с пламенем, отметил Синьков. По его словам, пожару был присвоен четвертый, максимальный для Ростова-на-Дону, номер сложности, что свидетельствует о том, насколько серьезной была ситуация.

В короткие сроки группировка по тушению пожара была увеличена сначала до 500 человек, потом - до 2000 человек. К ликвидации огня были привлечены и девять воздушных судов - семь вертолетов Ми-8 и два самолета Ил-76 и Бе-200 МЧС России.

В результате пожара сгорели около 120 построек на площади 10 тыс. кв. метров - шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. При этом пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от возгорания более 500 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек.

Жертв избежать не удалось

Чтобы не допустить человеческих жертв, спасатели эвакуировали около 600 человек. Из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, девять - были госпитализированы, в том числе трое полицейских и один сотрудник МЧС.

Изначально не было сведений о жертвах пожара. О том, что огонь все-таки унес жизнь одного человека, стало известно лишь во вторник после разбора завалов. Власти подтвердили эту информацию. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибший был инвалидом первой группы, его тело было найдено "в том месте, где начался, по сути, пожар".

СК проводит проверку по факту гибели человека.

Ущерб подсчитывают, компенсации определены

Пока жители сгоревших домов оценивают свой ущерб, власти уже определились с компенсациями. Как сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев, чиновники планируют приобрести квартиры для всех людей, кто лишился жилья во время пожара.

"Мы рассматриваем вопрос (о приобретении квартир - прим. ТАСС), и я буду обращаться по вопросу введения жилищных сертификатов. Это значит, что мы рассматриваем вопрос по поводу конкретного жилья, квартир", - отметил Голубев, рассказывая о мерах поддержки для погорельцев.

Кроме того, каждый пострадавший получит по 50 тыс. рублей в качестве материальной помощи. Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова со своей стороны сообщала, что жители Ростова-на-Дону, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате пожара, получат материальную помощь от региональных властей в размере 400 тыс. рублей.

Гуманитарная помощь

Кроме властей, помощь пострадавшим при пожаре оказывают и жители Ростова-на-Дону. Люди приносят вещи и продукты в пункты сбора помощи, которые открыты в каждом храме.

"Ростовчане объединились, очень много людей откликнулось - вчера приносили вещи и продукты до 12 часов ночи, сегодня тоже - с шести часов утра и в течение всего дня несут все необходимое для пострадавших при пожаре. У нас пункты сбора открыты в каждом храме, в Ростове-на-Дону их более 50", - рассказал ТАСС руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению местной епархии иерей Евгений Осяк. По его словам, сбор гуманитарной помощи в храмах продлится как минимум неделю.

ТАСС/Ruptly/МЧС России

Пункт сбора гуманитарной помощи погорельцам открыт также в Донском государственном техническом университете. Горожан просят приносить гигиенические принадлежности, бытовую химию, постельное белье, продукты питания с долгим сроком хранения. Кроме того, как сообщили в управлении культуры города, 26 августа в городском парке культуры и отдыха имени М. Горького состоится благотворительная акция в помощь пострадавшим от пожара.

Всех пострадавших при пожаре принимают четыре пункта временного размещения, организованы спальные места (раздельные помещения для мужчин и женщин), подвезена вода и организовано горячее питание. Также во вторник в пунктах временного размещения начали выдавать денежные выплаты. Для тех, у кого утеряны или сгорели документы, работает мобильный многофункциональный центр госуслуг (МФЦ) на ул. Станиславского, 302, помогающий оперативно их восстанавливать.

Судьба сгоревшего квартала

Что будет на месте сгоревшего квартала, власти не определили, от руководства региона прозвучало пока только одно предложение по этому вопросу. Губернатор региона предложил городу рассмотреть вопрос о возможности не застраивать эту территорию, но, по его словам, этот вопрос требует тщательного рассмотрения.

Свое предложение глава региона сделал на фоне жалоб жителей города о том, что в сгоревшем районе работали "черные риелторы", которые предлагали приобретать их жилье или землю по заниженной стоимости. Голубев также не исключил возможный интерес застройщиков в данном ЧП. "Я не отрицаю интересы застройщиков, но я просто не хочу утверждать, что это интересы застройщиков, имея в виду, что это требует основательной и точной проверки", - сказал он.

По предварительной информации МЧС, пожар начался с мусорной свалки около домов. Глава регионального ГУ МЧС Валерий Синьков сообщал, что причиной возгорания стало "занесение постороннего источника зажигания". Сейчас следствие проверяет все версии. Уголовное дело расследуется по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".