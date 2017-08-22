Спасатели ликвидировали природный пожар в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели спустя шесть дней полностью ликвидировали природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области, который охватил более 4,8 тыс. гектаров. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Полная ликвидация природного пожара в Усть-Донецком районе объявлена в 16:00. Работы на месте происшествия продолжаются", - рассказали в управлении.

Информация о возгорании в лесном массиве на территории Усть-Донецкого района поступило 17 августа в 17:40 мск. Изначально сообщалось, что площадь пожара не превышала 20 гектаров. 18 августа для его тушения была привлечена авиация, поскольку сложность ландшафта не позволяла добраться к месту происшествия на автотранспорте.

К вечеру субботы, 19 августа, площадь, охваченная огнем, превысила 4 тыс. гектаров. В воскресенье распространение огня удалось остановить, тогда площадь горения составила более 4,8 тыс. гектаров.

Локализовать пожар удалось утром 22 августа.