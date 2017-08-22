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Из-за долга по зарплате на заводе в Томске после жалобы на "Прямую линию" возбуждено дело

Происшествия
22 августа, 16:56 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 22, августа. /ТАСС

По сообщению СК, общий размер задолженности перед работниками предприятия составил 12 миллионов 175 тыс. рублей

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ТОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за долга по зарплате перед работниками Томского завода измерительной аппаратуры (ТЗИА), который с 2014 года превысил 12 миллионов рублей, в связи с чем сотрудники обратились на "Прямую линию" с президентом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении конкурсного управляющего завода.

"По данным следствия, конкурсный управляющий ОАО "ТЗИА", являясь руководителем данной организации, с октября 2014 по август 2017 года полностью не выплачивал заработную плату работникам предприятия, использовал денежные средства организации, предназначенные для выплаты работникам заработной платы, на другие цели. Общий размер задолженности по заработной плате перед работниками предприятия составил 12 миллионов 175 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Томской области проверить информацию о невыплате зарплаты работникам Томского завода измерительной аппаратуры и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело. Ход и результаты выполнения этих поручений поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Накануне президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Томской области Сергею Жвачкину разобраться с задержкой выплаты зарплаты на ТЗИА, сославшись на обращение, которое поступило к главе государства при подготовке "Прямой линии". Жвачкин пообещал разобраться и доложить.

ОАО "Томский завод измерительной аппаратуры" основан в 1942 году. Специализируется в области проектирования, разработки и производства различного рода металлодетекторов для различных отраслей применения, измерительной аппаратуры для контроля параметров каналов проводных систем связи широкого применения. В 2014 году арбитражный суд Томской области признал "Томский завод измерительной аппаратуры" банкротом и ввел конкурсное производство.

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