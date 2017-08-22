Башкирский телеканал сообщил о несанкционированной врезке в прямой эфир

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УФА, 22 августа. /ТАСС/. Башкирское спутниковое телевидение - главный республиканский телеканал сообщил о несанкционированной врезке в прямой эфир. Об этом говорится во вторник на сайте телеканала.
По данным местных СМИ, в сюжет про уфимскую коррекционную школу-интернат, показанный в понедельник, был вставлен отрывок из митинга за отставку главы региона Рустэма Хамитова, состоявшийся 20 июля. Голос за кадром призывал отправить руководителя республики в отставку.
"Злоумышленники, обойдя систему защиты, намеренно подменили звуковую дорожку в одном из репортажей программы "Новости" 21 августа. Творческая и техническая группы телеканала оперативно отреагировали на нештатную ситуацию и не допустили дальнейшего появления брака в эфире", - говорится в сообщении.
Директор телерадиокомпании "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов отметил, что произошел "умышленный взлом системы". "В настоящее время в компании проводится тщательная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного ЧП. Мы обратились за помощью в правоохранительные органы, которые также активно подключились к данной ситуации", - приводит его слова сайт телеканала.
Башкирское спутниковое телевидение принесло извинения зрителям за технические неполадки.