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Источник: суд решит вопрос о мере пресечения Серебренникову 23 августа

Происшествия
22 августа, 17:10 UTC+3 МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Режиссера ранее задержали по подозрению в организации хищения средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 23 августа решит вопрос о мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в организации мошенничества на 68 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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"Мера пресечения в отношении Серебренникова будет избрана в среду", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Серебренникова задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным источника, режиссера задержали в ночь на вторник в гостинице в Санкт-Петербурге и доставили в Москву.

Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" Задержание Кирилла Серебренникова
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