Источник: суд решит вопрос о мере пресечения Серебренникову 23 августа

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 23 августа решит вопрос о мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в организации мошенничества на 68 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"Мера пресечения в отношении Серебренникова будет избрана в среду", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Серебренникова задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере".
По данным источника, режиссера задержали в ночь на вторник в гостинице в Санкт-Петербурге и доставили в Москву.
Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева.