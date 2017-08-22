Суд назначил психиатрическую экспертизу выжившему при попытке побега члену банды GTA

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский областной суд во вторник назначил психиатрическую экспертизу выжившему при попытке побега члену банды GTA Хазратхону Додохонову, передает корреспондент ТАСС.
"Суд постановил назначить в отношении Додохонова амбулаторную психиатрическую экспертизу", - огласила решение судья.
Суд принял свое решение в связи с тем, что при попытке побега Додохонов получил ранения, в том числе в голову, которые могут препятствовать адекватному восприятию им реальности.
Для проведения экспертизы и получения ее результатов суд отложил заседание на 9 октября.
Мособлсуд 22 августа возобновил слушания по делу. Судья поставила перед родственниками троих ликвидированных обвиняемых вопрос о прекращении дела по нереабилитирующему основанию - в связи со смертью. Родственники попросили суд о прекращении дела и выдаче тел для захоронения. Суд распорядился выдать тела родственникам, относительно прекращения дела по факту гибели обвиняемых пока решение не принято.
1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.
В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов - ранены. Хасанов в больнице от полученных ран скончался, Додохонов был выписан из госпиталя. Холик Субханов был родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").
Участники банды обвиняются в убийствах 17 водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах, а также в двух покушениях, бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.