Серебренников считает обвинение в организации мошенничества абсурдным

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников считает предъявленное ему обвинение в организации мошенничества на 68 млн руб. абсурдным.

Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Кирилл Семенович [Серебренников - ТАСС] считает это обвинение абсолютно абсурдным, "Платформа" была проектом, который состоялся, что на этот проект потрачены были те деньги, которые выделило государство", - сказал он.

Заседание об избрании меры пресечения Серебренникову назначено на 23 августа на 12:00 мск в Басманном суде. "Какая это будет мера, мы пока не знаем. Ходатайство об избрании меры пресечения будет подано в суд завтра в 10:00 утра", - добавил Харитонов. По его словам, после допроса Серебренникова повезли в столичное СИЗО "Матросская тишина".