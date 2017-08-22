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Суд над обвиняемым во взятках экс-губернатором Белых начнется 5 сентября

Происшествия
22 августа, 17:36 дата обновления: 22 августа, 17:50 UTC+3

Ходатайство о возвращении уголовного дела экс-губернатора отклонено

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Материал из 1 страницы
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил на 5 сентября начало рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает корреспонденту ТАСС из зала суда.

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"Назначить открытое заседание в открытом порядке 5 сентября в 11:00 мск", - сказала судья Татьяна Васюченко.

Кроме того, суд продлил до 4 февраля срок ареста Белых. "Мера пресечения законна и обоснованна, ходатайство гособвинения подлежит удовлетворению", - добавила судья.

При этом суд отказал Белых в возвращении уголовного дела в прокуратуру. "В ходатайстве защиты Белых о возвращении дела прокурору отказать", - огласила судья Татьяна Васюченко. Суд также отклонил ходатайство защитников об исключении ряда доказательств из уголовного дела.

Суд провел предварительное заседание по делу экс-губернатора Белых, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

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