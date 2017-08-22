Три частных дома загорелись в поселке Кокошкино в Новой Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Три частных дома горят в поселке Кокошкино на территории Новой Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, существует угроза распространения огня на соседние дома.

"В поселке Кокошкино произошло загорание трех частных домов на площади 350 квадратных метров. В настоящее время одно здание обрушилось, из-за ветра есть угроза перехода огня на соседние здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают пожарные.