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Мособлсуд 29 августа приступит к рассмотрению дела водителя "красногорского стрелка"

Происшествия
22 августа, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Шота Элизбарашвили обвиняется в пособничестве убийству трех человек и незаконном обороте оружия

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Присяжные Московского областного суда 29 августа начнут рассмотрение уголовного дела в отношении Шоты Элизбарашвили - водителя "красногорского стрелка". Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Наталия Осипова.

"Суд сегодня отобрал коллегию присяжных, заседание по существу дела в открытом режиме состоится 29 августа в 11:00 мск", - сказала Осипова.

Согласно материалам дела, Шота Элизбарашвили обвиняется в пособничестве убийству трех человек и незаконном обороте оружия.

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19 октября 2015 года предприниматель Амиран Георгадзе застрелил первого заместителя главы Красногорского района Московской области Юрия Караулова в его рабочем кабинете и находившегося там руководителя ОАО "Красногорское предприятие электрических сетей" Георгия Котляренко. Георгадзе также убил случайного свидетеля и своего партнера по бизнесу. После этого он покончил с собой.

По версии следствия, Элизбарашвили возил Георгадзе, а также привозил оружие и боеприпасы с одного места преступления к другому. По указанию Георгадзе он снимал на видеокамеру мобильного телефона происходящее на месте убийства в администрации района и препятствовал очевидцам преступлений сообщать о происходящем в правоохранительные органы.

Уголовное преследование Георгадзе прекращено в связи со смертью.

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