По делу Серебренникова в розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Продюсер Екатерина Волкова - фигурант уголовного дела о мошенничестве, в организации которого обвиняется режиссер Кирилл Серебренников - объявлена в федеральный розыск.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Она давно фигурирует в данном уголовном деле. Но скрывается от следствия, в связи с этим Воронова объявлена в розыск", - сказала она.

Ранее Петренко сообщала, что Серебренников в 2011 году придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", для чего была создана некоммерческая организация "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. На реализацию и финансирование "Платформы" в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей бюджетных средств.

"Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости", - сказала Петренко. Затем они представляли данные планы в Минкультуры для обоснования суммы бюджетного финансирования.

"В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия", - пояснила представитель СК.

Кроме того, считает следствие, "Серебренников поручал перечисленным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа".

"Под видом оплаты данных договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками", - сообщила Петренко. Всего, полагает следствие, таким образом было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Петренко уточнила, что вина режиссера в организации мошенничества подтверждается показаниями свидетелей и финансовой документацией, а также результатами оперативно-разыскной деятельности и иными доказательствами. 23 августа Басманный суд Москвы изберет в отношении режиссера меру пресечения - арест или домашний арест.