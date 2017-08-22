Серебренникова поместили в изолятор временного содержания

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников после допроса в СК по делу об организации мошенничества помещен в изолятор временного содержания №1 (ИВС-1) ГУ МВД по Москве на улице Петровке, 38.

Об этом ТАСС сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили сегодня находящегося в ИВС на Петровке режиссера Кирилла Серебренникова, он содержится в двухместной камере", - сообщил Мельников. Секретарь ОНК отметил, что Серебренников не высказывал претензий к сотрудникам изолятора и на условия содержания не жаловался. "Вместе с ним находится гражданин, обвиняемый за взятку, вполне адекватный, вежливый человек, - уточнил Мельников. - Утром Серебренникову предоставят возможность помыться в душе".

Как сообщил Мельников, режиссер выразил недоумение в связи со своим задержанием. "Кирилл Серебренников сказал, что очень удивлен своим задержанием. Он утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя и не понимает, чем было вызвано решение о его задержании", - сказал Мельников.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании и предъявлении обвинения в мошенничестве в особо крупном размере худруку "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову. Петренко подтвердила, что "в ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал".

До решения суда о мере пресечения он не может быть заключен в СИЗО.