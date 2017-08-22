Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из ТЦ в Петербурге после звонка о бомбе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Полиция эвакуировала около 3,6 тыс. посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Галерея" у Московского вокзала в центре Петербурга во вторник вечером после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Один из крупнейших ТРЦ в городе анонимы "минируют" второй вечер подряд.

"Около 21:15 мск проверка завершена, никаких опасных предметов не обнаружено. Всего было эвакуировано около 3,6 тыс. человек", - сказал представитель полиции. По его словам, анонимный звонок поступил около 19:00 мск.

В понедельник из ТРК "Галерея", по данным полиции, из- за анонимного звонка эвакуировали около 2 тыс. человек. Многим посетителям пришлось задержаться из-за того, что их автомобили были припаркованы в подземной стоянке "Галереи".

Полиция ведет розыск звонивших, которым грозит уголовная ответственность по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.