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Три человека погибли в ДТП на Кубани

Происшествия
23 августа, 0:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, августа. /ТАСС

В числе погибших есть двое детей. Кроме того, еще семь человек пострадали в результате аварии

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КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе два ребенка, погибли, еще двое взрослых и пять детей пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с самоходным мотоблоком с прицепом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Авария произошла в Калининском районе вечером во вторник. "По предварительным данным, на 13-м километре автодороги Калининская - Новониколаевская автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 80-летний водитель, столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом, в котором находились девять человек, включая детей в возрасте от восьми месяцев до девяти лет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибла 41-летняя женщина, ее девятилетняя дочь и двухлетний сын. Женщина-водитель мотоблока, ее пассажир и пятеро детей, находившихся в момент аварии в прицепе, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. "Один из взрослых и восьмимесячный ребенок находятся в тяжелом состоянии", - отметили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В ведомстве напомнили, что перевозить пассажиров в прицепе мотоблока запрещено.

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