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В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна "Хато"

Происшествия
23 августа, 5:28 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 23, августа. /ТАСС

Отмечается, что под ударом стихии окажутся провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и остров Хайнань

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ШАНХАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Наивысший - красный - уровень опасности объявлен в Китае в связи с приближением к прибрежным районам провинций Гуандун и Фуцзянь тайфуна "Хато". По прогнозу Центральной метеорологической службы страны, тропический циклон достигнет побережья в среду днем.

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В настоящее время тайфун находится примерно в 200 км к юго-востоку от города Чжухай (южная провинция Гуандун) и продолжает движение в западном направлении со скоростью примерно 25 км/ч, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной части тропического циклона достигает 40 м/с.

Сильные ливни и мощные порывы ветра ожидаются также в провинциях Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси-Чжуанском автономном районе и на острове Хайнань.

Отмечается, что местные власти принимают необходимые меры в соответствии с установленным механизмом реагирования на стихийные бедствия. Находившиеся в потенциально опасных районах рыболовецкие суда уже укрылись в портах.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются голубым, желтым, оранжевым и красным цветами. Высший уровень опасности из-за тайфуна объявляется в этом году впервые.

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