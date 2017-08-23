Режим контртеррористической операции введен в одном из селений Ингушетии

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НАЗРАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в одном из сел в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в группе общественных связей УФСБ РФ по республике.
"С 05:00 мск с целью пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ РФ по Республике Ингушетия принято решение о проведении контртеррористической операции на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района республики", - говорится в сообщении.
В этом районе действуют ограничения на передвижение транспорта и гражданских лиц, будут проводится мероприятия по проверке паспортного режима и документов граждан.