Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим контртеррористической операции введен в одном из селений Ингушетии

Происшествия
23 августа, 6:39 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 23, августа. /ТАСС

В среду утром в Малгобекском районе республики ввели ограничения на передвижение транспорта и проводят проверку документов граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЗРАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в одном из сел в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в группе общественных связей УФСБ РФ по республике.

"С 05:00 мск с целью пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ РФ по Республике Ингушетия принято решение о проведении контртеррористической операции на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района республики", - говорится в сообщении.

В этом районе действуют ограничения на передвижение транспорта и гражданских лиц, будут проводится мероприятия по проверке паспортного режима и документов граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
3
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Новейший корвет "Совершенный" во Владивостоке впервые открыт для публики
6
Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России
7
Адвокат: суд выдал разрешение Никите Белых на заключение брака в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама