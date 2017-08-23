За данные о подозреваемом в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске объявлено вознаграждение

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Полмиллиона рублей гарантировано за информацию, которая сможет помочь в задержании объявленного в федеральный розыск подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Об этом в среду сообщило управление МВД по Хабаровскому краю.

"За информацию, способствующую задержанию Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Драка со смертельным исходом

Во вторник СК РФ квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы чемпиону мира по пауэрлифтингу в командном зачете Андрею Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений.

По данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина активно провоцировал конфликт с другим мужчиной, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой более молодой мужчина нанес несколько ударов старшему. От полученных травм потерпевший скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. За убийство из хулиганских побуждений УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.