Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

За данные о подозреваемом в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске объявлено вознаграждение

Происшествия
23 августа, 7:08 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 23, августа. /ТАСС

Сумма вознаграждения составляет 500 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Полмиллиона рублей гарантировано за информацию, которая сможет помочь в задержании объявленного в федеральный розыск подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Об этом в среду сообщило управление МВД по Хабаровскому краю.

"За информацию, способствующую задержанию Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Драка со смертельным исходом

Во вторник СК РФ квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы чемпиону мира по пауэрлифтингу в командном зачете Андрею Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений.

Смотрите также

СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийство

Депутат просит генпрокурора взять под личный контроль дело о смерти пауэрлифтера

СК опроверг задержание подозреваемого по делу о смерти пауэрлифтера Драчева

В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

По данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина активно провоцировал конфликт с другим мужчиной, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой более молодой мужчина нанес несколько ударов старшему. От полученных травм потерпевший скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. За убийство из хулиганских побуждений УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
4
Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России
5
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама