Суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморья к 2,5 года условно

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ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко к 2,5 года условного срока за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
"Суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко к 2,5 года условного срока за превышение должностных полномочий. Также он лишен возможности занимать руководящие должности в течение двух лет", - сказали в прокуратуре.
По версии следствия, Сидоренко, будучи вице-губернатором региона, превысил свои полномочия, когда распорядился в сентябре 2016 года после тайфуна "Лайонрок" объявить в Артемовском городском округе режим ЧС. Это дало возможность сельхозпредприятиям, в том числе тем, где работали родственники Сидоренко, претендовать на получение компенсаций. "Однако деньги им не были выплачены, поэтому ни региональный, ни федеральный бюджеты не понесли ущерба", - отметили в прокуратуре.
Сидоренко до декабря 2016 года курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимал эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Заксобрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. После возбуждения уголовного дела Сидоренко уволился из администрации края по собственному желанию.