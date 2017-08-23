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МЧС подготовило документы об оказании помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

Происшествия
23 августа, 8:21 UTC+3

Пострадавшим будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тыс. руб. и компенсация в размере 100 тыс. руб. за полностью утраченное имущество

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на общую сумму более 600 млн руб. пострадавшим от масштабного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 млн руб. для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество", - сказал собеседник агентства.

"Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 млн руб. на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации", - уточнили в МЧС.

Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тыс. руб. и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тыс. руб.. Всего в результате пожала пострадали более 600 жителей, чье жилье сгорело.

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