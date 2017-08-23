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В Ингушетии ликвидировали четырех боевиков

Происшествия
23 августа, 8:46 дата обновления: 23 августа, 8:47 UTC+3

Ранее в селении Пседах Малгобекского района республики был введен режим КТО

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© НАК РФ/NewsTeam/ТАСС

ТАСС, 23 августа. Четверо боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в Ингушетии в ходе контртеррористической операции в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительным данным, ликвидированы четверо боевиков, заблокированные в частном доме по улице Азироева", - сказал собеседник агентства.

В селении Пседах утром в среду был введен режим КТО. В этом районе действует ряд ограничений на передвижение транспорта и гражданских лиц. 

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