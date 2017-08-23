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Датская полиция подтвердила, что в море нашли тело пропавшей журналистки

Происшествия
23 августа, 9:04 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 23, августа. /ТАСС

Результаты анализа ДНК показали, что в море были найдены останки Ким Валл, которую мог убить изобретатель Петер Мадсен

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ОСЛО, 23 августа. /ТАСС/. Датской полиции удалось подтвердить, что тело женщины, в понедельник найденное в море рядом с островом Амагер, принадлежит пропавшей 10 августа шведской журналистке Ким Валл. Как говорится на странице полицейского управления Копенгагена в Twitter, взятые у трупа образцы ДНК совпали с образцами, предоставленными полиции родственниками женщины.

"Получено совпадение ДНК Ким Валл и тела. Дальнейших комментариев нет", - говорится в сообщении.

Ким Валл пропала почти две недели назад, отправившись на морскую прогулку вместе с датским изобретателем Петером Мадсеном. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке Nautilus, которая на следующий день затонула в бухте Кёге.

Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и признался в том, что журналистка погибла на борту лодки в результате несчастного случая, после чего он сбросил ее тело в море. Технические эксперты, осмотревшие поднятую с семиметровой глубины субмарину, не обнаружили на ее борту улик, однако пришли к выводу, что она могла быть намеренно затоплена.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок (Nautilus - последняя из них - прим. ТАСС), но и как один из основателей организации Copenhagen Suborbitals. Ее цель - разработка максимально дешевых космических ракет, способных поднимать грузы и людей на высоту более 100 км. С 2008 года команда Мадсена совершила пять запусков самодельных ракет, но в 2014 году он покинул Copenhagen Suborbitals, начав осуществлять собственный проект в сфере ракетостроения.

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