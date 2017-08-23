Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги

Происшествия
23 августа, 9:11 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Романов/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Несколько умышленных поджогов, по предварительным данным, стали причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Смотрите также

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий

"Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах. Это пока предварительная версия", - сказал он.

Кроме того, добавил источник, люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информацией.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки.

В результате пожара погиб один человек, 58 обратились за медицинской помощью. Из домов были эвакуированы около 600 человек. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в Ростове-на-Дону
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
4
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
5
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
Темы дня
Новости партнеров
Реклама