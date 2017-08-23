Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на 1040-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"По предварительным данным, около 1:00 мск водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, стоявшего на обочине около остановки, а затем столкнулся с припаркованным автомобилем ГАЗ-31105 под управлением водителя 1972 года рождения, который после удара допустил наезд на пешехода, находившегося рядом с авто", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли оба пешехода, водители с травмами доставлены в больницу.