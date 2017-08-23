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СК возбудил дело из-за невыплаты около 3 млн рублей зарплаты работникам компании в Тюмени

Происшествия
23 августа, 10:06 UTC+3 ТАСС

Следствие установило, что работодатель не выплачивал заработную плату 25 сотрудникам, "располагая необходимыми денежными средствами"

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ТАСС, 23 августа. Уголовное дело возбуждено в Тюмени по факту невыплаты заработной платы 25 работникам компании "СтройТех". Общая сумма долга составила не менее 2,7 млн рублей, сообщили в среду пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Установлено, что с декабря 2016 года по май 2017 года руководитель Общества с ограниченной ответственностью "СтройТех", располагая необходимыми денежными средствами, не выплачивал заработную плату в полном объеме 25 работникам", - говорится в сообщении.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества", - уточнили в ведомстве.

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