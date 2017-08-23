Заседание Басманного суда Москвы по делу Серебренникова. Видеотрансляция

Ruptly

Басманный суд Москвы в среду решает вопрос о мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в организации мошенничества на 68 млн рублей.

После допроса в Следственном комитете Серебренников был отправлен в изолятор временного содержания.

Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.