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Следствие просит заключить Серебренникова под домашний арест

Происшествия
23 августа, 10:45 UTC+3

В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения режиссеру

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие просит о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении 68 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

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"В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ["Мошенничество в особо крупном размере"]. Судебное заседание назначено на 12:00 мск", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" Задержание Кирилла Серебренникова
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Серебренников, Кирилл Семенович
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