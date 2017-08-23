Следствие просит заключить Серебренникова под домашний арест

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие просит о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении 68 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.
"В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ["Мошенничество в особо крупном размере"]. Судебное заседание назначено на 12:00 мск", - сказала представитель суда.
Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.