В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Главари и участники малгобекской банды, причастные к террористическим преступлениям, ликвидированы в ходе спецоперации в Ингушетии.
Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
"По предварительным данным, среди террористов главари и участники так называемой малгобекской банды, длительное время находившиеся в федеральном розыске", - сказали в НАК.
По информации республиканского Управления ФСБ России, данные лица причастны к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности. Так, в марте они обстреляли из гранатомета здание горотдела УФСБ в Малгобеке, в апреле расстреляли двух сотрудников ДПС, в мае - совершили вооруженное нападение на пост полиции "Малгобекский".
Как отметили в НАК, органы безопасности получили информацию о нахождении в одном из частных домов селения Пседах группы бандитов в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Руководителем Оперативного штаба НАК, начальником республиканского Управления ФСБ с 05:25 мск был введен режим контртеррористической операции. "Дом, в котором засели боевики, и прилегающая к нему территория были блокированы силами спецназа. Проживающие вблизи граждане эвакуированы в целях обеспечения их безопасности", - отметили в НАК.
В ответ на требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе перестрелки в доме, где укрывались бандиты, произошел взрыв, в результате чего строение полностью разрушилось, сейчас ведется разбор завалов. "Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - заключили в НАК.
В правоохранительных органах республики ТАСС сообщили, что установлены личности трех уничтоженных бандитов. Речь идет о "лидере малгобекской бандгруппы Бекхане Солтукиеве, члене группы Микаиле Чербижеве, а также жителе станицы Ассиновская Сунженского района Чечни Хасане Хациеве, который также входил в бандгруппу".