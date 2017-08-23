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Полиция проводит проверку по факту нападения на врача скорой помощи в Подмосковье

Происшествия
23 августа, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

В Пушкинском районе 17-летний больной несколько раз ударил по лицу приехавшего на вызов врача

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на врача скорой помощи в Пушкинском районе Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 21 августа в микрорайоне Мамонтовка.

"Предварительно установлено, что медики приехали на вызов для оказания медицинской помощи 17-летнему местному жителю. Однако после оказания помощи больной несколько раз ударил врача по лицу", - сообщили в ГУ МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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