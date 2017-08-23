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Мосгорсуд оставил в СИЗО до 13 сентября замгендиректора летного отряда "Россия"

Происшествия
23 августа, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Защита Андрея Тюрина и сам фигурант дела просили о смягчении ему меры пресечения

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным арест до 13 сентября заместителя генерального директора специального летного отряда "Россия" Андрея Тюрина, обвиняемого в хищении более 32 млн руб.

"Постановление Басманного суда Москвы от 26 июля в отношении Тюрина оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила судья.

До этой же даты в СИЗО останется еще один фигурант дела - начальник производства авиационно-технической базы специального летного отряда "Россия" Александр Рейхтман.

Позиции сторон

В ходе заседания защита представила суду положительные характеристики и просила смягчить Тюрину меру пресечения на не связанную с заключением под стражей. "Тюрин получил в этом году медаль "За слуги в укреплении международной безопасности", у него хронические заболевания, в связи с чем мы просим освободить его из-под стражи", - сказала адвокат Инна Бунтина.

Тюрин поддержал полностью позицию защиты и просил избрать ему домашний арест. "Ко мне никогда не было претензий за 43 года моей работы, с выдвинутыми обвинениями я не согласен. У меня сахарный диабет и гипертония, хожу с помощью палочек, а в СИЗО обеспечить медицинское наблюдение очень сложно", - отметил он.

Гособвинение с доводами жалобы не согласилось и просило суд оставить решение первой инстанции без изменений. "Причастность Тюрина подтверждается данными следствия. Его необходимо изолировать от общества, так как главные свидетели - его подчиненные - в том числе сейчас находятся на рабочих местах", - заявила в суде прокурор.

Выслушав доводы сторон, суд вынес решение.

В чем обвиняется

Тюрину и Рейхтману предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Вину они не признают.

По данным следствия, 60-летнему Тюрину инкриминируется хищение более 32 млн руб. при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов. По версии следствия, согласно тендеру, оборудование должно было быть новым и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские стенды. "То, что стенды были бывшими в употреблении, а акты приемки сфальсифицированы мой подзащитный не знал. С августа 2015 года по август 2016 года во главе летного отряда был Одинцов, который и подписывал кассовые расходы", - пояснила в суде адвокат.

Как считает следствие, организатором мошеннической схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов. Кроме того, под стражу в рамках уголовного дела отправлены двое бизнесменов - руководители производивших и поставлявших стенды фирм.

Тюрин в сентябре 2016 года был назначен врио начальника летного отряда после отстранения от должности прежнего руководителя Ярослава Одинцова, в отношении которого было возбуждено дело о превышении полномочий.

Специальный летный отряд "Россия" занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.

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