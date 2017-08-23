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Глава МЧС РФ посетил пункты размещения для пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

Происшествия
23 августа, 12:06 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, августа. /ТАСС

Министр и губернатор Ростовской области также посетили центр первоочередного жизнеобеспечения, развернутый специально для пострадавших

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Всем пострадавшим в результате пожара в Ростове-на-Дону оказывается адресная индивидуальная помощь, сообщил в среду прибывший в город глава МЧС России Владимир Пучков.

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Он посетил один из пунктов временного размещения (ПВР), открытый для людей, потерявших жилье. ПВР организован на базе средней школы №5. Министр осмотрел ПВР, где в классах оборудованы спальные места. В пункт также организован подвоз воды и горячее питание, созданы условия для нахождения детей, в том числе грудных, дежурят бригады врачей и психологи МЧС России, работают службы по оформлению документов на восстановление имущества и выплату компенсаций.

Министр сообщил, что приняты решения о выплатах компенсаций как из регионального, так и из федерального бюджетов, кроме того, органы власти помогут в первоочередном порядке получить утраченные при пожаре документы. "По поручению президента РФ всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сказал министр. Отдельно будет решен вопрос с детьми, которые 1 сентября должны пойти в школу. Глава МЧС России и губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещали сделать все необходимое, чтобы дети из пострадавших при пожаре семей вовремя пошли в школу.

После этого глава МЧС и губернатор региона посетили центр первоочередного жизнеобеспечения, развернутый специально для пострадавших. Сюда можно обратиться за оперативным восстановлением первоочередных документов - свидетельств о рождении и браке, паспортов и других документов. В Ростове-на-Дону развернуты четыре ПВР на базе трех школ и лицея, в которых размещены 50 человек. В каждом из них работают оперативные группы ГУ МЧС по Ростовской области, психологи, медицинские и социальные работники.

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