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В Москве шестилетний мальчик погиб, пытаясь переплыть Очаковский пруд

Происшествия
23 августа, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Тело мальчика обнаружили во вторник вечером

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Шестилетний мальчик утонул, пытаясь переплыть Очаковский пруд на юго-западе Москвы. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело мальчика было обнаружено вечером 22 августа в акватории Очаковского пруда в районе Мичуринского проспекта.

"При визуальном осмотре на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, ребенок пытался переплыть пруд, несмотря на наличие табличек "Купаться запрещено", - сообщила она.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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