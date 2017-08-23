В Москве шестилетний мальчик погиб, пытаясь переплыть Очаковский пруд

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Шестилетний мальчик утонул, пытаясь переплыть Очаковский пруд на юго-западе Москвы. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело мальчика было обнаружено вечером 22 августа в акватории Очаковского пруда в районе Мичуринского проспекта.
"При визуальном осмотре на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, ребенок пытался переплыть пруд, несмотря на наличие табличек "Купаться запрещено", - сообщила она.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.