Глава МЧС потребовал перенести пункты временного размещения пострадавших от пожара из школ

Меркушкин: отставание на строительстве "Самара-Арены" будет устранено в сентябреСпорт 23 августа, 14:09
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceXКосмос 23 августа, 14:08
Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на ЧЕСпорт 23 августа, 14:06
Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладинеСпорт 23 августа, 14:01
Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезонСпорт 23 августа, 14:00
Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017Спорт 23 августа, 13:58
Манчини: "Зенит" проиграл "Утрехту", потому что невозможно выигрывать в каждом матчеСпорт 23 августа, 13:56
КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"Армия и ОПК 23 августа, 13:53
Собянин: парк "Сад будущего" откроется в московском районе Ростокино в сентябреОбщество 23 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-Н-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков дал поручение правительству Ростовской области перенести пункты временного размещения (ПВР), где находятся пострадавшие от пожара люди, из школ в гостиницы. Об этом министр заявил, выступая на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.
По словам Пучкова, школы, где развернуты ПВР, должны быть освобождены. "Пострадавшие должны жить в комфортных условиях, наиболее оптимальным местом считаю гостиницы, а школы нужно подготовить к новому учебному году", - отметил он. Соответствующее поручение Пучков и губернатор Ростовской области Василий Голубев дали министру образования региона.
Пучков также обратил внимание, что дети из пострадавших семей должны иметь учебники, школьную форму. Кроме того, для детей дошкольного возраста должны быть организованы детские сады в шаговой доступности от ПВР. Глава МЧС попросил организовать возможность посещения кружков для детей по интересам.
"Кто-то из детишек ходил в музыкальную школу, кто-то - на танцы, кто-то - на другие кружки. Это все должно быть, несмотря на произошедшую чрезвычайную ситуацию", - заключил министр.
В Ростове-на-Дону развернуты четыре ПВР на базе трех школ и лицея.