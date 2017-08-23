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Глава МЧС потребовал перенести пункты временного размещения пострадавших от пожара из школ

Происшествия
23 августа, 12:51 UTC+3 РОСТОВ-Н-ДОНУ РОСТОВ-Н-ДОНУ 23, августа. /ТАСС

Владимир Пучков подчеркнул, что пострадавшие должны жить в комфортных условиях

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РОСТОВ-Н-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков дал поручение правительству Ростовской области перенести пункты временного размещения (ПВР), где находятся пострадавшие от пожара люди, из школ в гостиницы. Об этом министр заявил, выступая на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

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По словам Пучкова, школы, где развернуты ПВР, должны быть освобождены. "Пострадавшие должны жить в комфортных условиях, наиболее оптимальным местом считаю гостиницы, а школы нужно подготовить к новому учебному году", - отметил он. Соответствующее поручение Пучков и губернатор Ростовской области Василий Голубев дали министру образования региона.

Пучков также обратил внимание, что дети из пострадавших семей должны иметь учебники, школьную форму. Кроме того, для детей дошкольного возраста должны быть организованы детские сады в шаговой доступности от ПВР. Глава МЧС попросил организовать возможность посещения кружков для детей по интересам.

"Кто-то из детишек ходил в музыкальную школу, кто-то - на танцы, кто-то - на другие кружки. Это все должно быть, несмотря на произошедшую чрезвычайную ситуацию", - заключил министр.

В Ростове-на-Дону развернуты четыре ПВР на базе трех школ и лицея.

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