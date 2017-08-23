Следователь сообщил об отказе Серебренникова от дачи показаний

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации мошенничества, в ходе допроса отказался от дачи показаний и свою вину не признал. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где решается вопрос об избрании режиссеру меры пресечения в виде домашнего ареста.
"Серебренников свою вину не признал, от дачи показаний отказался. В свою очередь его вина подтверждается показаниями свидетелей и показаниями обвиняемой Масляевой", - сказал следователь.
Защита просит освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 млн рублей, под залог в размере вменяемого ему ущерба, передает корр. ТАСС из зала Басманного суда.
"Мы просим отпустить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей", - сказал в суде по вопросу об избрании Серебренникову меры пресечения в домашнего аресте его адвокат Дмитрий Харитонов.