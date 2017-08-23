Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следователь сообщил об отказе Серебренникова от дачи показаний

Происшествия
23 августа, 13:31 UTC+3

При этом следствие отмечает, что вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации мошенничества, в ходе допроса отказался от дачи показаний и свою вину не признал. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где решается вопрос об избрании режиссеру меры пресечения в виде домашнего ареста.

Смотрите также
Кирилл Серебренников

Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн

"Серебренников свою вину не признал, от дачи показаний отказался. В свою очередь его вина подтверждается показаниями свидетелей и показаниями обвиняемой Масляевой", - сказал следователь.

Защита просит освободить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 млн рублей, под залог в размере вменяемого ему ущерба, передает корр. ТАСС из зала Басманного суда.

"Мы просим отпустить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей", - сказал в суде по вопросу об избрании Серебренникову меры пресечения в домашнего аресте его адвокат Дмитрий Харитонов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Задержание Кирилла Серебренникова
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама