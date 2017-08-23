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Дело о нападении на полицейского на акции 12 июня в Москве передано в суд

Происшествия
23 августа, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

По версии следствия, обвиняемый оказал сопротивление полицейским, обеспечивавшим общественную безопасность, и нанес им удары ногами

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несанкционированной акции, проходившей 12 июня на Тверской улице. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

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"Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника несанкционированной акции, проходившей 12 июня. Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый во время участия 12 июня в несанкционированном митинге на Тверской улице оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, обеспечивающим общественную безопасность. При этом он нанес полицейским удары ногами. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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