Следствие сообщило о попытках Серебренникова уничтожить доказательства мошенничества

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие располагает данными, что Кирилл Серебренников пытался уничтожить доказательства мошенничества, в совершении которого его обвиняет Следственный комитет. Об этом заявил следователь в Басманном суде, где рассматривается ходатайство о домашнем аресте режиссера.
"Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, Серебренников, учитывая его особо активную роль в совершении преступления, а также наличие сведений по предпринимаемым ранее мерам по сокрытию содеянного, может продолжить эти действия", - сказал следователь.
Также, по его словам, еще в ходе допроса в декабре 2014 года выяснилось, что по указанию находящейся в розыске продюсера Серебренникова Екатерины Вороновой было произведено уничтожение черной (финансовой) документации.