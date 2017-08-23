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Следствие сообщило о попытках Серебренникова уничтожить доказательства мошенничества

Происшествия
23 августа, 13:55 UTC+3

Следствие полагает, что оставаясь на свободе, режиссер и дальше продолжит уничтожать улики

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие располагает данными, что Кирилл Серебренников пытался уничтожить доказательства мошенничества, в совершении которого его обвиняет Следственный комитет. Об этом заявил следователь в Басманном суде, где рассматривается ходатайство о домашнем аресте режиссера.

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"Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, Серебренников, учитывая его особо активную роль в совершении преступления, а также наличие сведений по предпринимаемым ранее мерам по сокрытию содеянного, может продолжить эти действия", - сказал следователь.

Также, по его словам, еще в ходе допроса в декабре 2014 года выяснилось, что по указанию находящейся в розыске продюсера Серебренникова Екатерины Вороновой было произведено уничтожение черной (финансовой) документации.

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