Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Эльбрусе в районе станции "Мир" сошла ледниковая масса

Происшествия
23 августа, 14:40 UTC+3 ТАСС

На склон направлены спасатели ГУ МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Ледниковая масса сошла по склону горы Эльбрус, движение она начала в районе станции "Мир" и преодолела вниз по склону расстояние почти в 1 км.

Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 13:30 (мск) поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус в районе канатной станции "Мир" на высоте 3500 метров над уровнем моря сошла ледниковая масса на высоту 2600 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется, на склон направлены два представителя ГУ МЧС для оценки обстановки и принятия решения о необходимости помощи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама