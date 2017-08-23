На Эльбрусе в районе станции "Мир" сошла ледниковая масса

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Ледниковая масса сошла по склону горы Эльбрус, движение она начала в районе станции "Мир" и преодолела вниз по склону расстояние почти в 1 км.
Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 13:30 (мск) поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус в районе канатной станции "Мир" на высоте 3500 метров над уровнем моря сошла ледниковая масса на высоту 2600 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии уточняется, на склон направлены два представителя ГУ МЧС для оценки обстановки и принятия решения о необходимости помощи.