На Эльбрусе в районе станции "Мир" сошла ледниковая масса

ТАСС, 23 августа. Ледниковая масса сошла по склону горы Эльбрус, движение она начала в районе станции "Мир" и преодолела вниз по склону расстояние почти в 1 км.

Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 13:30 (мск) поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус в районе канатной станции "Мир" на высоте 3500 метров над уровнем моря сошла ледниковая масса на высоту 2600 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется, на склон направлены два представителя ГУ МЧС для оценки обстановки и принятия решения о необходимости помощи.