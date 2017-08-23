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Шестнадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Ростовской области

Происшествия
23 августа, 14:52 дата обновления: 23 августа, 15:47 UTC+3

По предварительной информации, участниками аварии стали Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan

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ТАСС, 23 августа. Шестнадцать человек, пострадавшие в ДТП с автобусом в Ростовской области, госпитализированы. Из них несколько человек находятся в реанимации, сообщили в среду ТАСС в скорой помощи Егорлыкского района.

"С места аварии к нам госпитализированы 16 человек, несколько из них находится в реанимации. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь", - уточнили в скорой помощи.

При этом в Егорлыкской центральной районной больницесообщили, что в результате аварии пострадали 22 человека. "Тяжелыми сейчас занимаемся", - сказали в больнице.

По данным регионального УМВД, пассажирский автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате ДТП с участием еще двух автомобилей в Егорлыкском районе Ростовской области. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что столкнулись четыре транспортных средства - три легковых автомобиля и автобус. "В результате ДТП пострадали четыре человека, трое находились в автобусе. В момент аварии в автобусе находились около 40 человек", - отметил собеседник агентства.

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