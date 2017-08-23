Суд отправил Серебренникова под домашний арест

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МОСКВА, 23 августа /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.
"Суд пришел к выводу об обоснованности избрания меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Серебренникова с учетом показаний бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой, которая "прямо указала на Серебренникова" как на организатора преступной схемы", - сказала судья.
Режиссер будет находиться под домашним арестом в Москве, по адресу: улица Пречистенка, дом 17. Мера пресечения избрана сроком до 19 октября. Пока судья оглашала решение, собравшиеся под окнами суда скандировали: "Позор!".
Под домашним арестом Серебренникову судом запрещено свободное перемещение за пределы места проживания, посещение работы, общение с прессой, пользование интернетом и отправление почты - это стандартные ограничения. Также суд запретил режиссеру участвовать в съемках.
Кроме того, суд отказался удовлетворить просьбу защиты режиссера о разрешении на посещение работы в театре в Москве. "Вопрос о разрешении Серебренникову покидать квартиру оставить на усмотрение следователя", - огласила решение судья.