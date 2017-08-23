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СК проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей на выборах в гордуму Пскова

Происшествия
23 августа, 16:08 UTC+3 ТАСС

Проверка проводится по заявлению одного из кандидатов

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ТАСС, 23 августа. Следователи проверяют сообщение о подкупе избирателей со стороны кандидатов от партии "Справедливая Россия" на выборах в Псковскую городскую думу. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Проводится проверка по сообщению о преступлении, предусмотренном ст. 141 УК РФ - "Воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, соединенное с подкупом", - говорится в сообщении. Максимальное наказание за данное преступление - пять лет лишения свободы.

В СУ СК отметили, что проверка проводится по заявлению одного из кандидатов в депутаты на выборы в Псковскую городскую думу VI созыва. Из материалов проверки следует, что кандидатами от регионального отделения "Справедливой России" нарушаются условия проведения предвыборной агитации, а именно, избирателям обещают вознаграждение в зависимости от итогов голосования за кандидатов от партии.

Ранее председатель облизбиркома Николай Цветков сообщал ТАСС, что избирком передал местным правоохранителям 20 жалоб от избирателей на попытку подкупа за поддержку на выборах в Псковскую городскую думу кандидатов от ряда партий и самовыдвиженцев. За каждый голос, отданный за конкретного кандидата в период досрочного голосования, обещали по 1-2 тыс. рублей, пояснил Цветков.

В единый день голосования, 10 сентября, в Псковской области пройдут 38 выборных кампаний, среди них выборы в Псковскую городскую думу и довыборы в областное собрание депутатов.

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