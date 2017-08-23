За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека

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За Кирилла Серебренникова поручились 34 человекаПроисшествия 23 августа, 16:36
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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вдова писателя Александра Солженицына Наталья Дмитриевна Солженицына, режиссеры и актеры Федор Бондарчук, Константин Райкин, Евгений Миронов, Константин Хабенский, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, певец Филипп Киркоров, всего 34 человека поручились за режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве.
Список с именами поручителей зачитал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов в среду в Басманном суде в Москве.
"Я был на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь", она прошла при полном зале. А следователь здесь говорил, что этого спектакля не было, а деньги были украдены", - сказал в суде российский режиссер и актер Андрей Смирнов, создатель фильма "Белорусский вокзал".
Режиссер Алексей Мизгирев подчеркнул, что выделенные средства расходовались на проект "Платформа". "Я знаю Кирилла как очень честного человека, для проекта "Платформа" были изготовлены очень дорогостоящие декорации, они были современные и безопасные, - сказал в суде Мизгирев. - Он прекрасный человек и режиссер, когда меня попросили выступить поручителем, я даже не сомневался".
Говоря о своем поручительстве, телеведущая Ксения Собчак заметила, что рассматривает дело в отношении режиссера как "совершенно несправедливое". "Я знаю Кирилла как честного, порядочного человека, очень талантливого, я считаю его другом", - сказала она ТАСС.
Ранее ТАСС сообщил, что председатель Союза театральных деятелей РФ Александра Калягин написал личное поручительство за Кирилла Серебренникова, направив его в Следственный комитет РФ и Басманный суд.