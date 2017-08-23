В Кабардино-Балкарии принудительно спустили селевые потоки

ТАСС, 23 августа. Специалисты провели с помощью взрывов контролируемый спуск селевых масс около города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, где на прошлой неделе сошедший в реку сель создал угрозу наводнения. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы республики.

В Тырныаузе 14 и 15 августа произошел сход селевого потока, в результате было частично перекрыто течение реки Баксан, начал подниматься уровень воды, из-за угрозы подтопления города были расселены 420 человек. Люди вернулись в свои дома 16 августа, когда вода стала сходить с подтопленных участков.

"С привлечением группировки 58-й общевойсковой армии Министерства обороны РФ, сил и средств МЧС активно ведутся аварийно-восстановительные работы, постоянный мониторинг селевой обстановки. Осуществлены шесть подрывов селевых отложений, которые сошли по главному руслу реки Баксан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что риск новых стихийных сходов селевых потоков по-прежнему сохраняется из-за сложных погодных условий и таяния льда в горах.