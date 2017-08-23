Никита Михалков назвал истерикой ситуацию вокруг ареста Кирилла Серебренникова

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает истерикой бурную реакцию общественности на арест режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявил в среду журналистам.
"Вообще эта истерика, которая есть, такая кукольная. Если человек не виноват - допросили, посмотрели, разобрались, отпустили. Из этого делать серьезнейшую политическую акцию…" - ответил Михалков на вопрос журналистов о его реакции на арест Серебренникова.
По его словам, необходимо помнить о причинах ареста. "Если разговор идет о том, что его пытаются заключить из-за его точки зрения или творческих планов и мыслей, то это безумие и это ужасно. А если разговор идет о том, что украдены деньги, значит, надо доказать, что они не украдены", - заметил режиссер.
"Я очень желаю Серебренникову, чтобы все разрешилось правильно. Он не признает себя виновным, значит, он не виноват. Это будет доказано, и пусть работает дальше и выбирает тех, кто занимается его финансовой деятельностью", - сказал Михалков.
Басманный суд Москвы в среду отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Серебренников обвиняется в мошенничестве.