Никита Михалков назвал истерикой ситуацию вокруг ареста Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает истерикой бурную реакцию общественности на арест режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявил в среду журналистам.

"Вообще эта истерика, которая есть, такая кукольная. Если человек не виноват - допросили, посмотрели, разобрались, отпустили. Из этого делать серьезнейшую политическую акцию…" - ответил Михалков на вопрос журналистов о его реакции на арест Серебренникова.

По его словам, необходимо помнить о причинах ареста. "Если разговор идет о том, что его пытаются заключить из-за его точки зрения или творческих планов и мыслей, то это безумие и это ужасно. А если разговор идет о том, что украдены деньги, значит, надо доказать, что они не украдены", - заметил режиссер.

"Я очень желаю Серебренникову, чтобы все разрешилось правильно. Он не признает себя виновным, значит, он не виноват. Это будет доказано, и пусть работает дальше и выбирает тех, кто занимается его финансовой деятельностью", - сказал Михалков.

Басманный суд Москвы в среду отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Серебренников обвиняется в мошенничестве.