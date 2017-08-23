Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никита Михалков назвал истерикой ситуацию вокруг ареста Кирилла Серебренникова

Происшествия
23 августа, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Глава союза кинематографистов пожелал, чтобы "все разрешилось правильно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает истерикой бурную реакцию общественности на арест режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявил в среду журналистам.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

"Вообще эта истерика, которая есть, такая кукольная. Если человек не виноват - допросили, посмотрели, разобрались, отпустили. Из этого делать серьезнейшую политическую акцию…" - ответил Михалков на вопрос журналистов о его реакции на арест Серебренникова.

По его словам, необходимо помнить о причинах ареста. "Если разговор идет о том, что его пытаются заключить из-за его точки зрения или творческих планов и мыслей, то это безумие и это ужасно. А если разговор идет о том, что украдены деньги, значит, надо доказать, что они не украдены", - заметил режиссер.

"Я очень желаю Серебренникову, чтобы все разрешилось правильно. Он не признает себя виновным, значит, он не виноват. Это будет доказано, и пусть работает дальше и выбирает тех, кто занимается его финансовой деятельностью", - сказал Михалков.

Басманный суд Москвы в среду отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Серебренников обвиняется в мошенничестве.

Смотрите также

За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека

Коллеги Серебренникова не верят в его виновность

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама