Глава СК поручил проверить участившиеся случаи врачебных ошибок в России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать участившиеся случаи врачебных ошибок в нескольких регионах страны и проверить законность процессуальных решений по данным фактам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня на одном из федеральных каналов вышел сюжет о случаях врачебных ошибок в ряде регионов, в результате которых пострадали девушка и малолетние дети. В частности, в сюжете упоминались случаи в Республике Бурятии, Приморском и Хабаровском краях", - сообщила она.

Из сюжета следует, что ребенок в Бурятии получил инвалидность из-за неправильного диагноза и перенесенной операции, которая, по мнению родственников, была ему противопоказана. В Хабаровске у девушки в результате неправильного лечения отказали ноги - по ее мнению, медики изначально поставили неправильный диагноз. Еще одной девочке из Приморского края был нанесен вред здоровью из-за лечения по неверно поставленному диагнозу.

По выявленным фактам организованы проверки. Материалы проверки по случаю в Бурятии направлены в органы внутренних дел. Бастрыкин поручил руководителям указанных следственных управлений незамедлительно подготовить доклад о данных происшествиях.

"Соответствующим подразделениям центрального аппарата СК России поручено проверить полноту и правильность проведенных территориальными следственными органами проверочных мероприятий, а также законность принятых по материалам решений", - добавила Петренко.

Кроме того, Бастрыкин поручил организовать в центральном аппарате ведомства еще одно совещание по вопросам врачебных ошибок и проанализировать полноту и объективность работы региональных подразделений. На совещании также могут быть внесены предложения о наказании сотрудников и их руководителей в случаях выявления процессуальных нарушений при проведении проверок и расследования уголовных дел данной категории.