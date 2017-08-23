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Дело о тройном убийстве на ГАЗе передано в ГСУ СК

Происшествия
23 августа, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Отмечается, что решение было принято для наиболее полного и объективного расследования

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© Денис Русинов/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о тройном убийстве на почве ревности на заводе в Нижнем Новгороде передано для расследования центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве троих человек в Нижнем Новгороде для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России. Также к расследованию подключились опытные следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", - сообщила она.

По версии следствия, утром в среду на территории предприятия в Нижнем Новгороде на почве ревности работник нанес ножевые ранения своей знакомой 1973 года рождения, а также еще двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались.

Еще двое пострадавших мужчин 1965 и 1971 годов рождения с колото-резаными ранениями госпитализированы в городскую больницу. При задержании подозреваемого он оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, в результате чего был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи.

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